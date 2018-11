Bosnia: presidente uscente Repubblica Srpska Dodik, formare senza indugi le nuove maggioranze (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato in precedenza dal leader dell'Unione democratica croata della Bosnia Erzegovina (Hdz Bhi) e rappresentante croato uscente nella presidenza tripartita della Bosnia, Dragan Covic, l'Hdz sosterrà la futura maggioranza soltanto a patto di approvare la nuova legge elettorale. Quest'ultimo ha affermato al quotidiano "Vecernji list" che "alcuni partiti a Sarajevo (ovvero, partiti bosniaci musulmani) guardano alla Bosnia come a un paese orientato alla politica unitarista e uni-nazionale". Covic ha in questo modo commentato per la prima volta i risultati delle elezioni del 7 ottobre, quando l'unitarista Zeljko Komsic è riuscito a vincere nella corsa al seggio croato nella presidenza, grazie sopratutto ai voti dei bosniaci musulmani. Nei giorni precedenti alle elezioni, la stampa bosniaca ha speculato molto sull'eventualità che Covic e il rappresentante serbo Milorad Dodik potessero bloccare la formazione delle maggioranze e creare una nuova crisi nel paese. Covic ha affermato di "non volermi occupare molto della maggioranza nel prossimo periodo, dato che quello che mi interessa è la realizzazione delle volontà politiche degli elettori". (segue) (Bos)