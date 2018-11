Bosnia: presidente uscente Repubblica Srpska Dodik, formare senza indugi le nuove maggioranze (7)

- Covic ha evidenziato di "promuovere tutt'oggi un partenariato e un rapporto di amicizia con i bosniaci musulmani e non mi stancherò mai di questo discorso, dato che si tratta dell'unico modo in cui la Bosnia può funzionare". Parlando delle critiche nei confronti di Komsic avanzate dal premier della Croazia Andrej Plenkovic, Covic ha dichiarato che "la politica di Zagabria sta cambiando molto nell'ultimo anno e mezzo e hanno mandato un messaggio chiaro sul fatto di volere tutelare fino in fondo la posizione del popolo croato in ogni parte della Bosnia". Covic ha evidenziato che "le istituzioni della Croazia hanno anche priorità proprie, ma pare che il problema dei croati in Bosnia sta diventando una questione strategica anche del governo a Zagabria". (segue) (Bos)