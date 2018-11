Tunisia-Olanda: ministro Esteri Blok in visita nel paese, prevista firma accordo per regolari consultazioni politiche

- Il ministro degli Esteri olandese, Stef Blok, è oggi in visita ufficiale in Tunisia su invito dell’omologo tunisino, Khemaies Jhinaoui per esaminare "le relazioni di cooperazione tra i due paesi, a livello bilaterale e multilaterale nel quadro dell'Unione europea, in settori prioritari come l'economia, l'agricoltura, il commercio, i trasporti e la sicurezza". Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri tunisino in un comunicato stampa, durante la visita sarà firmato un memorandum d'intesa sull'istituzione di regolari consultazioni politiche tra i due paesi, a livello ministeriale.(Tut)