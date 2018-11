Armenia: parlamento si scioglie, si va ad elezioni anticipate, per premier designato Pashinyan giornata "storica" (2)

- Nel suo discorso di oggi in parlamento, Pashinyan ha sottolineato la portata “storica” dell’evento odierno. "Come risultato dei dibattiti di oggi, un primo ministro non sarà eletto e l'Assemblea nazionale sarà sciolta in virtù della legge. Gradirei apprezzare la storicità di questo momento, perché per la prima volta avremo elezioni anticipate del parlamento nel nostro paese. La storicità è che dopo la nonviolenta, vellutata, rivoluzione democratica che ha avuto luogo nell'aprile-maggio, stiamo restituendo completamente il potere in Armenia ai cittadini e stiamo restituendo l'intera autorità per determinare il destino di ulteriori processi politici ai cittadini e alle persone", ha detto il premier designato. "Saremo in grado – ha aggiunto - di garantire la legalità delle elezioni al 100 per cento, saremo tutti certi che i risultati delle elezioni si formeranno come risultato della libera espressione della volontà del popolo, quindi, oggi la rivoluzione di maggio sta raggiungendo il suo completamento. E il potere che è stato di fatto restituito al popolo viene restituito di fatto, e il popolo ha la possibilità di determinare il destino futuro del potere in Armenia attraverso una decisione de jure e de facto presa a dicembre”, ha sottolineato Pashinyan che ha concluso dicendosi convinto che il popolo terrà “saldamente il potere nelle loro mani, non solo ora, ma per sempre”. (segue) (Res)