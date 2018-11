Armenia: parlamento si scioglie, si va ad elezioni anticipate, per premier designato Pashinyan giornata "storica" (3)

- Le formazioni parlamentari del blocco Yelk e dell’alleanza Tsarukyan hanno nominato in precedenza il primo ministro designato, al ballottaggio per l’elezione del nuovo capo di governo armeno. Ad ufficializzare la decisione era stata, Lena Nazaryan, leader del blocco Yelk. “Abbiamo appena nominato Pashinyan, assieme ad un certo numero di deputati che si sono staccati dal Partito repubblicano e hanno firmato il relativo documento”, ha aggiunto Nazaryan. Lo stesso Pashinyan ha sottolineato più volte che la sua nomina sarebbe una mera formalità tecnica, esortando tutte le forze politiche in parlamento ad astenersi, o a votare negativamente. (segue) (Res)