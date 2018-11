Armenia: parlamento si scioglie, si va ad elezioni anticipate, per premier designato Pashinyan giornata "storica" (4)

- La mossa del blocco Yelk e dell’alleanza Tsarukyan era stata prevista dal primo ministro ad interim, che ha dichiarato nei giorni scorsi che “il primo novembre in parlamento dell’Armenia sarà sciolto”, aggiungendo di non escludere la possibilità di essere nominato anche nel secondo turno elettorale all’incarico di premier. "A causa di alcune considerazioni relative all'attuale situazione economica e alla strategia di sviluppo, nonché ad altre considerazioni politiche, non escludo che sarò nominato candidato all’incarico di primo ministro", ha detto Pashinyan, citato dall’agenzia di stampa “Armenpress”. Il 24 ottobre, il parlamento armeno ha fatto un passo in avanti verso lo scioglimento quando è stato chiamato a votare la candidatura di Pashinyan – una formalità tecnica – nel primo turno utile a eleggere un primo ministro dopo le dimissioni rassegnate da quest’ultimo alcuni giorni prima. Nessuno ha votato a favore, un deputato ha votato contro e 11 si sono astenuti. (segue) (Res)