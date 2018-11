Armenia: parlamento si scioglie, si va ad elezioni anticipate, per premier designato Pashinyan giornata "storica" (5)

- Il gruppo Yelk (Via d’uscita) ha presentato la candidatura del primo ministro ad interim come parte del piano che porta allo scioglimento dell’assemblea legislativa e quindi a elezioni anticipate. La Costituzione armena, infatti, prevede che in caso di dimissioni di un capo del governo il parlamento debba esprimersi per individuare una nuova personalità che occupi l’incarico: servono 53 voti per eleggere un nuovo primo ministro e, in caso di fallimento per due votazioni che si tengono a una settimana di distanza, il parlamento viene sciolto e si avvia la procedura per indire elezioni anticipate. Il 16 ottobre Pashinyan ha rassegnato le dimissioni proprio per avviare questo processo, da più parti invocato dal momento della sua repentina ascesa al potere. (segue) (Res)