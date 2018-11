Armenia: parlamento si scioglie, si va ad elezioni anticipate, per premier designato Pashinyan giornata "storica" (6)

- Pashinyan è entrato in carica dopo le dure proteste svoltesi nel mese di aprile, capeggiate dallo stesso leader del gruppo Yelk. Le proteste hanno portato alle dimissioni del neo eletto premier Serzh Sargsyan, storico leader del Partito repubblicano (Pra) e negli ultimi anni presidente dell’Armenia. Quest’inattesa avanzata di Pashinyan sino alla guida del governo non ha modificato ovviamente l’assetto del parlamento, dove i repubblicani detengono ancora la maggioranza. Per questo motivo Pashinyan ha più volte affermato che la legislatura attuale non rappresenta il popolo e che si dovrebbero svolgere quanto prima delle elezioni anticipate che riflettano il voto della popolazione. (Res)