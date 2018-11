Difesa: ministero ceco punta a modernizzare sistemi di comunicazione Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa ceco Lubomir Metnar ha presentato proposte per ordini pari a circa 4,7 miliardi di corone (circa 180 milioni di euro) per modernizzare il sistema di comunicazione delle Forze armante ceche. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa ceco, Jan Pejsek all'agenzia di stampa "Ctk". Il ministero intende acquistare "materiale crittografico" dal governo degli Stati Uniti per 2,15 miliardi di corone (circa 82 milioni di euro), comprese radio trasmittenti. Un altro contratto è correlato allo sviluppo di un sistema operativo-tattico per comando e controllo delle Forze di terra dell'Esercito ceco, da stipulare con l'Istituto tecnico militare (Vtu), di proprietà statale. "Il motivo per l'attuazione dei contratti è quello di aumentare la capacità dell'Esercito della Repubblica Ceca, adempiere agli obblighi di alleanza e garantire la manutenzione e l'efficienza delle attrezzature militari utilizzate", ha detto il portavoce. (segue) (Rep)