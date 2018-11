Difesa: ministero ceco punta a modernizzare sistemi di comunicazione Forze armate (2)

- Dagli Stati Uniti, il dicastero della Difesa prevede di acquistare materiale crittografico, inclusi 1.388 unità radio per veicoli, attraverso un contratto con il governo degli Stati Uniti. Le consegne verranno effettuate tra il 2020 e il 2022. Con il Vtu, il ministero prevede di concludere un accordo quadro sullo sviluppo di un sistema operativo per soddisfare le capacità del cosiddetto Federated Mission Networking (Fmn), che consente agli alleati della Nato e dei paesi partner di avere una migliore comunicazione. La ragione del contratto è l'obsolescenza tecnologica e parametri insoddisfacenti delle attuali tecnologie di informazione e comunicazione in forza all'Esercito ceco. (Rep)