Libano: presidente Aoun, differenze “non facili” bloccano accordo per costituire governo di unità nazionale

- Le differenze che bloccano un accordo per la costituzione di un nuovo governo di unità nazionale “non sono facili”. Lo ha dichiarato oggi il presidente libanese Michel Aoun parlando ai media libanesi, criticando la serie di ostacoli alla formazione dell’esecutivo creati in particolare dal movimento sciita Hezbollah. A cinque mesi dall'elezione, il primo ministro designato Saad al Hariri non è stato in grado di concludere un accordo sul nuovo governo a causa della competizione tra i partiti rivali per l’assunzione delle cariche governative. Un accordo è sembrato vicino lo scorso 29 ottobre dopo che il partito Forze libanesi, fortemente contrari al movimento sciita Hezbollah, ha accettato di seguire la linea del Movimento patriottico libero del presidente Aoun, alleato di Hezbollah. Tuttavia il movimento sciita filo iraniano, sta facendo pressioni per ottenere i ministeri di prestigio all’interno del governo alla luce dei risultati ottenuti nelle elezioni parlamentari del 6 maggio. "Questa questione ha causato ritardi, e questo ritardo è un tipo di tattica politica che sta danneggiando la nostra grande strategia", ha dichiarato Aoun, facendo riferimento ad Hezbollah. Secondo il presidente il movimento sciita, che sta sostenendo una serie di esponenti sunniti per controllare un maggior numero di ministeri, sono "individui, non un blocco" e si sono riuniti "di recente" per fare la loro richiesta all’interno del futuro gabinetto di governo. Hariri, il principale leader sunnita del Libano, ha escluso di cedere una delle sue posizioni all’interno del governo ai sunniti alleati di Hezbollah.(Lib)