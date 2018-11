Serbia-Kosovo: presidente Vucic, non sono nemico degli albanesi

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato oggi in diretta televisiva di "non essere nemico degli albanesi". Vucic ha detto all'emittente "Prva" di "non essere nemico degli albanesi, ma sono nemico di chiunque vuole perseguitare o uccidere i serbi". Vucic ha annunciato di volere "continuare a difendere gli interessi del popolo serbo e della Serbia". Il capo dello Stato di Belgrado ha dichiarato che "loro (i funzionari kosovari) vorrebbero che i loro opponenti fossero persone facili da sconfiggere, motivo per cui sono quasi onorato dell'ultima dichiarazione di Kadri Veseli". Quest'ultimo, che ricopre l'incarico del presidente del parlamento di Pristina, ha affermato in precedenza che "il Kosovo non ha altri nemici se non la Serbia e il suo presidente Aleksandar Vucic". (segue) (Seb)