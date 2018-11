Serbia-Kosovo: presidente Vucic, non sono nemico degli albanesi (3)

- Il presidente Vucic ha dichiarato in precedenza di "avere saputo" che le autorità di Pristina intendono formare un esercito regolare del Kosovo il 28 novembre. In una conferenza stampa tenuta a Belgrado, Vucic ha precisato che il 28 novembre sarà la ricorrenza della Giornata della bandiera albanese, e per questo motivo è stata simbolicamente scelta la data per la formazione dell'esercito nazionale del Kosovo. "Gli albanesi del Kosovo hanno intenzione di celebrare la Giornata della bandiera albanese, anche se hanno una propria bandiera, e registrare la realizzazione dell'esercito del Kosovo anche andando contro la propria Costituzione e tutti gli accordi internazionali, e la Risoluzione 1244, e l'Accordo di Kumanovo, e l'Accordo di Bruxelles e l'accordo che abbiamo con la Nato", ha detto Vucic. (Seb)