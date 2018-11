Energia: Romania, Omv interessata ad investimenti in produzione di gas offshore nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia la Romania che il mercato europeo hanno bisogno del gas del Mar Nero e c'è un grande interesse per investimenti nella produzione di gas naturale off-shore nel paese. E' quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo energetico austriaco Omv, Rainer Seele, citato dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". Nel progetto della cosiddetta legge sull'offshore ci sono elementi che la nostra organizzazione potrebbe accettare per un tale investimento. "Dal mio punto di vista questo è il gas naturale di cui abbiamo bisogno, in particolare in Romania, ma ancora di più sul mercato europeo, nell'idea di diversificazione delle nostre fonti. C'è un grande interesse per investimenti nella produzione di gas naturale off-shore in Romania. Quindi c'è un enorme interesse da parte del governo romeno, da parte degli investitori e della Commissione europea di investire in ulteriori capacità di produzione di gas naturale off-shore in Romania", ha detto Seele. (segue) (Rob)