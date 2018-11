Energia: Romania, Omv interessata ad investimenti in produzione di gas offshore nel Mar Nero (2)

- La scorsa settimana, Omv ha annunciato la decisione di rinviare al prossimo anno la decisione di investimento del nel suo progetto offshore nel Mar Nero, perché il governo romeno ha avuto tempi troppo lunghi per impostare il quadro normativo. "Penso che il governo romeno voglia creare un quadro normativo sufficiente per gli investitori. Per avere questo, dobbiamo aspettare. Ci vuole troppo tempo. Ora stiamo aspettando e leggiamo la versione preliminare della legge offshore. In prima lettura vi posso dire che ci sono alcuni elementi che possiamo accettare per un tale investimento, ma dobbiamo vedere cosa verrà introdotto nella legge dopo che il presidente della Romania, Klaus Iohannis, esprimerà il suo punto di vista", ha detto Seele. (segue) (Rob)