Energia: Romania, Omv interessata ad investimenti in produzione di gas offshore nel Mar Nero (3)

- Nelle acque territoriali romene del Mar Nero, ExxonMobil e Omv Petrom stanno conducendo insieme attività di esploranzione nel blocco Neptun, dove le prime stime mostrano l'esistenza di depositi di gas tra i 42 e 84 miliardi di metri cubi. "Dal mio punto di vista, questo non avrà alcun impatto a breve termine sul nostro bilancio. È più un argomento per la Omv Petrom in Romania. È un investimento a lungo termine e sarà la componente del gas del nostro portafoglio in Romania", ha affermato Seele. (segue) (Rob)