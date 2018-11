Energia: Romania, Omv interessata ad investimenti in produzione di gas offshore nel Mar Nero (4)

- Di recente, la Camera dei Deputati ha adottato il progetto della legge offshore. Secondo la legge, che deve ancora essere controfirmata dal Capo dello stato, Klaus Iohannis, le aziende implicate hanno l'obbligo di vendere sul mercato romeno almeno il 50 per cento della quantità di gas estratta, mentre l'investimento dell'operatore potrà essere detratto dall'imposta supplementare entro un margine fino al 30 per cento. Inoltre, il 25 per cento dei dipendenti devono essere cittadini romeni. Il gruppo austriaco Omv è l'azionista di maggioranza di Petrom, con una quota del 51,01 per cento e il ministero dell'Energia detiene il 20,64 per cento delle azioni Omv Petrom. Petrom è la più grande compagnia romena di petrolio e gas con attività in Upstream, Downstream Oil, Downstream Gas e Gas. (Rob)