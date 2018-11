Siria-Iraq: ministro Trasporti siriano, Damasco pronta ad aprire valichi frontiera confine siro-iracheno

- La Siria è pronta ad aprire i valichi di frontiera con l'Iraq, non vedendo minacce alla sicurezza, e attende che Baghdad risolva i propri problemi logistici. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti siriano, Ali Hammoud, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. I checkpoint sul confine siriano-iracheno sono stati chiusi nel 2014 dopo l’occupazione dello Stato islamico e all’inizio di ottobre i due paesi hanno avviato la discussione di un eventuale apertura dei valichi. "Durante l'ultima visita del ministro degli Esteri iracheno (Ibrahim Jaafari) in Siria, uno dei principali argomenti discussi è stato l'apertura del confine”, ha dichiarato il ministro siriano. “La parte irachena ha promesso che presto sarà in grado di riaprire i propri valichi e noi siamo pronti”, ha dichiarato il ministro siriano.(Rum)