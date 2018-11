Europa orientale: presidente bielorusso Lukashenko, pace è priorità assoluta, ma sfida resta conflitto nel Donbass

- Ad oggi non c'è questione più importante che mantenere la pace nel mondo e affrontare le sfide per la sicurezza della regione dell'Europa orientale come il conflitto nel Donbass. Lo ha detto il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko in occasione della riunione del Gruppo principale della Conferenza di Monaco sulla sicurezza (Msc Core Group). Il presidente bielorusso ha sottolineato, ripreso dai media nazionali, che vi sono i rischi di un vero conflitto e evidenziando la mancanza di accordo tra i "maggiori attori" mondiali. Il capo di Stato si è poi soffermato sui rischi della guerra ibrida. Lukashenko ha ricordato l'idea di nuovi negoziati di pace "tra Oriente ed Occidente", ripetutamente richiesti dalla Bielorussia, ed ha notato che la sfida più importante nel campo della sicurezza è la risoluzione del conflitto nel Donbass. Definendo tale situazione come "un conflitto in casa", il capo di Stato ha detto che Minsk può "assumersi la responsabilità di assicurare la pace nell'est dell'Ucraina e sul confine russo-ucraino e durante le elezioni nel Donbass" ed ha ricordato che queste regioni sono "una parte inseparabile". (segue) (Res)