Europa orientale: presidente bielorusso Lukashenko, pace è priorità assoluta, ma sfida resta conflitto nel Donbass (2)

- Il leader bielorusso ha poi criticato l'annuncio statunitense di uscire dal Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) e ha espresso la sua preoccupazione circa i piani della Polonia di aumentare la presenza statunitense sul proprio confine orientale. Lukashenko ha anche assicurato che i timori della Polonia di un attacco da est sono ingiustificati, perché "la Bielorussia non attaccherà mai la Polonia" e che, per questo, le nuove basi statunitensi "non sono necessarie". (Res)