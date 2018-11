Difesa: Slovacchia, ministero acquista nuove uniformi mimetiche

- Il ministero della Difesa slovacco acquisterà uniformi mimetiche per un importo pari a otto milioni di euro, senza imposta sul valore aggiunto. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr" a seguito di una nota emessa dall'Ufficio per gli appalti pubblici. Secondo il contratto, il ministero dovrebbe ricevere circa 40 mila uniformi direttamente dalla società slovacca Zepko. Il contraente è stato selezionato mediante gara pubblica in conformità con la legge sugli appalti pubblici. La consegna dovrebbe includere, stando alle informazioni pubblicate, anche tutti gli equipaggiamenti suppletivi. (Slb)