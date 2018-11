Difesa: ministro Esteri polacco, Fort Trump non intende spaventare i paesi vicini (3)

- Sicurezza nella regione dell'Europa orientale, relazioni tra Oriente e Occidente, il processo di risoluzione del conflitto nel Donbass ed energia e sicurezza transnazionali sono i temi più importanti della riunione, in programma ieri e oggi, del Msc Core Group a Minsk. La Conferenza sulla sicurezza di Monaco è stata organizzata dall'inizio degli anni Sessanta. Nel primo periodo si è trattato di un dialogo bilaterale Germania-Usa in materia di difesa. Nel corso degli anni è diventato uno degli incontri più importanti dedicati alla sicurezza internazionale. Quest'anno la conferenza si è già svolta a febbraio a Berlino e in questo incontro la Polonia è stata rappresentata dal primo ministro Mateusz Morawiecki. (Res)