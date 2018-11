India: governo, accordo per acquisto caccia francesi Rafale migliore per prezzi, consegna e manutenzione

- L'accordo dell'India relativo all’acquisto di 36 aerei caccia francesi Dassault Rafale concluso dal governo di Modi è migliore in termini di "prezzi, consegna e manutenzione" rispetto al contratto che il precedente governo dell'Alleanza progressista unita (Upa) stava negoziando. Lo ha ribadito il governo di Nuova Delhi. La Corte suprema dell’India ha chiesto al governo di fornire entro dieci giorni in un plico sigillato “i dettagli in merito ai prezzi e al costo, con particolare riferimento agli eventuali vantaggi” dell’acquisto, concluso nel 2016, dei caccia francesi. Di fronte all’obiezione del consulente giuridico del governo, l’avvocato Kottayan Katankot Venugopal, sull’impossibilità di fornire dettagli economici che non sono stati rivelati al parlamento, la Corte ha chiesto di argomentare tale punto in un affidavit. (segue) (Inn)