India: governo, accordo per acquisto caccia francesi Rafale migliore per prezzi, consegna e manutenzione (2)

- La massima giudiziaria indiana già il 10 ottobre aveva chiesto di essere informata sui dettagli del processo decisionale che ha portato all’acquisto, precisando però che non si trattava di un’ingiunzione formale, ma di una raccolta di informazioni a scopo conoscitivo: “È unicamente volta a soddisfare noi stessi”, avevano spiegato allora i supremi giudici, specificando che il rapporto “non deve coprire la questione del prezzo o dell’idoneità della dotazione per l’Aeronautica militare indiana, tenendo conto della natura sensibile” di tali informazioni. La scadenza della consegna del plico era stata fissata per il 29 ottobre, in vista dell’udienza odierna. (Inn)