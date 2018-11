Economia: Consiglio nazionale commercialisti, crescita fatturato e addetti Srl triennio 2015-2017

- Aumento degli addetti totali del 4,8 per cento, incremento del fatturato del 6,9 per cento con una crescita sia del valore della produzione (+6,9 per cento) che del valore aggiunto (+6,6 per cento). Sono questi i risultati emersi dalla fotografia scattata dall'Osservatorio Bilanci delle Srl per il triennio 2015-2017 realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. L'analisi, sulla base della banca dati Aida – Bureau Van Dick ha riguardato i bilanci di 412.918 Srl relativi all'anno 2017 delle Srl e mostra un trend crescente delle principali voci in linea con l'aumento del PIL nazionale e la ripresa economica che, a partire dal 2015, sta interessando l'economia italiana. (segue) (Com)