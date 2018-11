Economia: Consiglio nazionale commercialisti, crescita fatturato e addetti Srl triennio 2015-2017 (2)

- L'aumento, pur interessando tutti i settori produttivi, non è generalizzato per tutte le classi dimensionali. In particolare, le microimprese registrano un calo degli addetti (-1,3 per cento), e del valore aggiunto (-1,7 per cento), mentre le piccole aziende restano stabili nel numero di addetti, con una leggera flessione del fatturato (- 0,5 per cento) mentre aumenta il valore aggiunto dell'1,4 per cento. A destare particolare interesse sono, le medie imprese (fatturato tra 2 e 10 milioni di euro) che fanno registrare un aumento degli addetti del 5,5 per cento e un incremento del valore aggiunto del 5,7 per cento e le grandi aziende (fatturato superiore a 10 milioni di euro) che mostrano ottime performance, con uno sviluppo degli addetti del 9,9 per cento e del valore aggiunto del 10,9 per cento. (segue) (Com)