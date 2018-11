Economia: Consiglio nazionale commercialisti, crescita fatturato e addetti Srl triennio 2015-2017 (3)

- A livello provinciale, una crescita particolarmente sostenuta degli addetti si registra in Campania (+7,6 per cento), trainata dal dato relativo alla provincia di Salerno (+20,3 per cento) a cui si contrappone una crescita inferiore all'1 per cento per la Liguria (+0,8 per cento) che sconta il trend particolarmente negativo della provincia di Savona (-10,2 per cento). Per quanto riguarda il fatturato, invece, è il Nord-est a far registrare il trend più sostenuto. In particolare, il Friuli Venezia Giulia (+10,6 per cento), l'Emilia Romagna (+9 per cento) e il Trentino Alto Adige (+8,3 per cento) presentano tassi di crescita più elevati. Infine, in termini di valore aggiunto, le dinamiche più elevate si registrano in Friuli Venezia Giulia (+10,3 per cento) ed Emilia Romagna (+8,7 per cento). (segue) (Com)