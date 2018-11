Economia: Consiglio nazionale commercialisti, crescita fatturato e addetti Srl triennio 2015-2017 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i settori produttivi, spicca in termini di addetti, il comparto dei trasporti (+10,7 per cento), seguito da alberghi e ristoranti (+6,8 per cento), servizi (4,9 per cento), commercio (+4,8 per cento) e industria (+3,6 per cento). In sensibile aumento la variazione degli addetti nel comparto costruzioni che ha assistito ad un aumento del 3 per cento rispetto all’1,1 per cento del maggio 2018. Per quanto riguarda il fatturato il settore più in espansione risulta quello del commercio (+8,2 per cento), seguito dai trasporti (+8 per cento), alberghi e ristoranti (+7,6 per cento), costruzioni (+5,9 per cento), industria (+5,8 per cento) e servizi (+5,1 per cento). In termini di valore aggiunto il primato per il comparto dei trasporti (+7,8 per cento), seguito da alberghi e ristoranti (+7,5 per cento) commercio (+7 per cento) industria (+6,4 per cento) servizi (+5,5 per cento), costruzioni (+4,3 per cento). (Com)