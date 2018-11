Polonia-Germania: cancelliere Merkel incontra domani premier Morawiecki a Varsavia

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, si recherà domani in visita in Polonia per incontrare il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. La visita è collegata alle consultazioni intergovernative polacco-tedesche. Lo riferisce il sito di informazione "Wirtualnapolska.pl". Sarà il quinto incontro tra il primo ministro polacco e il cancelliere tedesco quest'anno. Le ultime consultazioni si sono svolte a giugno 2016 a Berlino. Morawiecki ha anche incontrato Merkel la scorsa settimana all'ultimo Consiglio Ue, occasione in cui i due capi di governo hanno discusso del futuro dell'Ue, di politiche legate all'immigrazione e dello stato dei negoziati sulla Brexit. (segue) (Res)