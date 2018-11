Polonia-Germania: cancelliere Merkel incontra domani premier Morawiecki a Varsavia (2)

- Nei giorni scorsi, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è tornato sulla questione delle relazioni bilaterali tra Germania e Polonia, definite “molto strette, nonostante le differenze di opinioni”. Parlando durante la conferenza stampa al termine dell'incontro dello scorso 23 ottobre con l'omologo polacco, Andrzej Duda, in visita a Berlino, Steinmeier si è detto “molto lieto” che i rapporti tra Germania e Polonia siano “tanto stetti, nonostante le differenze di opinioni”. Per il presidente della Germania, la visita di Duda a Berlino è “sopratutto un'opportunità per far comprendere ai tedeschi il significato del nostro importante vicino”, ossia la Polonia. I colloqui tra i capi di Stato di Germania e Polonia sono stati dedicati ai rapporti tra i due paesi, a temi europei e alla questione del gasdotto Nord Stream 2. (segue) (Res)