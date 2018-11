Polonia-Germania: cancelliere Merkel incontra domani premier Morawiecki a Varsavia (3)

- Tra i temi in discussione nell'incontro tra Steinmeier e Duda vi sono stati anche anniversari importanti per le relazioni tedesco-polacche che cadranno nel 2019: gli 80 anni dall'invasione della Polonia da parte della Germania (1 settembre 1939) e i 75 anni dall'inizio della rivolta di Varsavia (1 agosto 1944) contro l'occupazione nazista. Steinmeier ha quindi fatto riferimento alla recente decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea che sospende la legge della Polonia sul pensionamento dei giudici della propria Corte suprema. La questione è oggetto di un acceso confronto tra l'esecutivo di Varsavia e le istituzioni europee. A tal riguardo, il presidente tedesco ha auspicato che “il governo polacco trovi il modo appropriato per rispettare il diritto dell'Ue”. La questione della Corte suprema polacca, ha proseguito Steinmeier, “non è motivo di preoccupazione soltanto per la Germania, ma per tutta l'Europa per quanto riguarda la riforma della giustizia”. Il presidente tedesco ha quindi ribadito che i legami tra Germania e Polonia “sono molti di più delle divisioni” tra i due paesi. Duda ha poi proseguito la sua visita a Berlino incontrando il cancelliere tedesco Angela Merkel. (Res)