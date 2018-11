Tunisia: sindacato Ugtt e Federazione agenzie viaggio firmano accordo aumento salariale settore turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo su un aumento salariale dell'8,3 per cento nel settore del turismo e del 9 per cento nel settore delle agenzie di viaggio è stato raggiunto dall’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) e l’Unione dell’industria del commercio e dell’artigianato (Utica), presso la sede del ministero degli Affari sociali. Lo riferiscono i media tunisini. L'accordo è stato firmato da Noureddine Tabboubi, segretario generale dell’Ugtt, e da Jaber Ben Atouche, presidente della Federazione tunisina delle agenzie di viaggio (Ftav). In questa occasione il ministro degli Affari sociali, Mohamed Trabelsi, ha assicurato che questo accordo stimolerà il settore turistico, invitando Ugtt e Utica ad accelerare le procedure per l'istituzione di un consiglio nazionale di dialogo sociale il 27 novembre.(Tut)