Russia-Germania: Putin incontra oggi rappresentati grandi aziende tedesche

- Il presidente russo Vladimir Putin terrà un incontro oggi con i rappresentanti delle più grandi aziende tedesche. Secondo quanto riferito dal servizio stampa del Cremlino, l'incontro si concentrerà sullo sviluppo delle relazioni commerciali e economiche tra la Russia e la Germania e sull’attuazione e sviluppo di progetti comuni su larga scala. "Il primo novembre, Vladimir Putin incontrerà i rappresentanti delle più grandi aziende tedesche e del Comitato tedesco per le relazioni economiche dell'Europa orientale e discuteranno questioni relative alle condizioni e alle prospettive per lo sviluppo delle relazioni commerciali e economiche tra Russia e Germania, attuando su larga scala progetti congiunti, inclusi i settori dell'energia, della cooperazione industriale, dell'economia digitale e dell'agricoltura ", si legge nella nota del Cremlino. L’agenzia di stampa russa “Tass” riferisce che tra gli invitati alla riunione figurano il presidente del Comitato tedesco per le relazioni economiche dell'Europa orientale Wolfgang Buechele e il suo direttore esecutivo Michael Harms, il presidente del Consiglio della camera di commercio russo-tedesca Matthias Schepp, nonché rappresentanti di società quali Nord Stream, Knauf Gips, Volkswagen, Bsf, Uniper e altre.(Rum)