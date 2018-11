Iran-Danimarca: convocato ambasciatore danese a Teheran su complotto iraniano per uccidere attivista opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel novembre 2017, Ahmad Mola Nissi, cittadino iraniano in esilio e fondatore dell’Asmla è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nei Paesi Bassi. Il servizio di sicurezza danese ha quindi rafforzato la protezione della polizia del leader del movimento in Danimarca. Il mese scorso, l'Iran ha convocato gli ambasciatori di Paesi Bassi, Danimarca e Regno Unito in relazione all’attacco del 22 settembre contro una parata militare in Khuzestan in cui 25 persone sono state uccise. L'Iran ha accusato i tre paesi di ospitare gruppi di opposizione iraniani. L’attacco è stato rivendicato sia dallo Stato islamico che da un altro gruppo di opposizione arabo, Ahwaz National Resistance. (Irt)