Cina: Pechino assume la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

- A partire da novembre la Cina assume la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha confermato il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese Lu Hao aggiungendo che, come riportato dal Quotidiano del Popolo, "a novembre il Consiglio di sicurezza terrà diversi incontri per esaminare questioni come la situazione in Siria, Libia, Iraq, Libano, Medio Oriente, Bosnia-Erzegovina e Sahel. Come presidente di turno, la Cina considera anche una riunione sul rafforzamento del multilateralismo, il ruolo delle Nazioni Unite oltre che della pace e della sicurezza in Africa. In merito al Partenariato Trans-Pacifico (TPP) che dovrebbe attuarsi alla fine di dicembre, il portavoce ha sottolineato che attualmente la Cina non è un membro del TPP ma che la sua posizione in merito a questioni di rilevante importanza è costante e chiara. Fintanto che sono garantiti i valori fondamentali e i principi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, alla promozione dell'integrazione economica, all'apertura e all'inclusione di accordi regionali di libero scambio, siamo aperti e positivi. (Cip)