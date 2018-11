Romania: presidente Iohannis riceve oggi omologo svizzero Berset, focus su relazioni bilaterali e prossima presidenza di turno Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis riceve oggi il presidente della Confederazione Svizzera, Alain Berset che sta effettuando una visita ufficiale a Bucarest. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale con un comunicato. I due ufficiali parleranno delle modalità per sviluppare i rapporti bilaterali, di temi di attualità europea, compreso il contributo svizzero al fondo di coesione dell'Unione europea, nonchè di questioni regionali. La visita in Romania di Berset avviene nel contesto dell'intensificazione del dialogo bilaterale, in vista del semestre romeno di presidenza del Consiglio Ue, a partire da gennaio 2019. Il presidente Iohannis ribadirà che la Romania continuerà a sostenere la promozione di un dialogo aperto e reciprocamente vantaggioso tra l'Ue e la Confederazione Svizzera. (segue) (Rob)