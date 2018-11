Romania: presidente Iohannis riceve oggi omologo svizzero Berset, focus su relazioni bilaterali e prossima presidenza di turno Ue (2)

- Alla fine di settembre il primo ministro della Romania, Viorica Dancila, ha avuto una serie di incontro a Bruxelles con rappresentanti dei gruppi politici del Parlamento europeo per discutere della prossima presidente di turno del Conisiglio dell'Ue ma anche dello stato di diritto nel paese. Dancila all'inizio di settembre ha chiarito che la preparazione e l'esercizio della presidenza romena del Consiglio dell'Ue sono priorità del governo di Bucarest. "La preparazione e l'esercizio della presidenza del Consiglio dell'Unione europea sono una priorità del governo romeno. All'interno di questo sforzo collettivo, ben coordinato, che coinvolge tutte le istituzioni dell'amministrazione centrale, avremmo l'opportunità di dimostrare, per la prima volta dopo l'adesione all'Unione europea, come tradurre in azione la visione della politica europeista del nostro paese e il modo in cui mobiliteremo la pubblica amministrazione della Romania per promuovere l'interesse europeo", ha spiegato Dancila. (segue) (Rob)