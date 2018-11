Romania: presidente Iohannis riceve oggi omologo svizzero Berset, focus su relazioni bilaterali e prossima presidenza di turno Ue (3)

- Nel corso di una riunione ad inizio settembre tra Dancila e i ministri del governo sono state approvate le linee d'azione del ministero per l'Imprenditoria per soddisfare gli impegni assunti. Tra le priorità del dicastero, il completamento di un maggior numero di dossier legislativi di interesse europeo, attualmente in diverse fasi di negoziazione, così come l'organizzazione di sei eventi in Romania, durante il mandato del semestre europeo. (segue) (Rob)