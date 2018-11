Romania: presidente Iohannis riceve oggi omologo svizzero Berset, focus su relazioni bilaterali e prossima presidenza di turno Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier romena ha definito negli scorsi mesi la presidenza di turno la "carta" che il paese deve giocare con successo per rafforzare il suo ruolo di Stato membro dell'Unione. Parlando all'inizio di una riunione di gabinetto, il primo ministro di Bucarest ha chiarito di avere inviato un messaggio agli ambasciatori e ai consoli romeni in cui si ribadiva l'importanza del semestre europeo romeno. "Ho detto loro che la presidenza del Consiglio dell'Ue è la carta che la Romania deve giocare con successo per rafforzare il ruolo di membro dell'Ue. La promozione degli interessi economici della Romania comporta anche il sostegno dei nostri ambasciatori e consoli", ha dichiarato Dancila. La premier romena ha sottolineato di aver trasmesso nel messaggio al corpo diplomatico della Romania "le priorità del governo e i progetti importanti che abbiamo in vista dell'assunzione della presidenza del Consiglio dell'Unione europea". Dancila ha reso noto di avere posto l'accento sugli "investimenti strategici, stranieri e sull'attuazione delle misure per assorbire i fondi europei, ma anche sullo sviluppo di alcuni progetti di partenariato pubblico-privato". (segue) (Rob)