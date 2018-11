Romania: presidente Iohannis riceve oggi omologo svizzero Berset, focus su relazioni bilaterali e prossima presidenza di turno Ue (5)

- In precedenza il ministro degli Affari europei, Victor Negrescu, ha sottolineato che la presidenza da parte della Romania del Consiglio dell'Ue non sarebbe in pericolo anche se ci sono "attori" che vorrebbero mettere a rischio il successo di questo appuntamento. "Ho notato che nello spazio pubblico ci sono sempre più persone che parlano della possibilità che la Romania perda l'opportunità di esercitare la presidenza del Consiglio Ue e devo dire che la presidenza da parte della Romania non è in pericolo. La Romania eserciterà questo ruolo che spetta a ciascuno Stato membro in un determinato momento. È la prima volta che la Romania eserciterà questi poteri ed è pronta a gestire questa nuova responsabilità. Tutti i preparativi sono in programma, e mi riferisco qui alla dimensione politica e alla dimensione della logistica", ha detto Negrescu. (segue) (Rob)