Romania: presidente Iohannis riceve oggi omologo svizzero Berset, focus su relazioni bilaterali e prossima presidenza di turno Ue (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci tengo a sottolineare questi aspetti perché i paesi che detengono la presidenza del Consiglio Ue sono spesso oggetto di attacchi e questo deriva dal fatto che l'Ue è un argomento di interesse per molti attori, sia all'interno dell'Unione che al di fuori. È importante per noi capire che forse non tutti vogliono che questa presidenza abbia successo. Tanti non vorrebbero' questo perché la presidenza della Romania sarà esercitata in un momento chiave per il futuro dell'Unione europea, in vista delle elezioni per il Parlamento europeo, della nuova Commissione Ue e dell'attuazione della Brexit. Tutto ciò solleva il desiderio di alcuni attori affinché la nostra presidenza non abbia successo. Vorrei che tutti gli attori politici siano uniti ed è importante che, al di là delle dispute politiche interne, riusciamo a trovare soluzioni esternamente per presentarci in modo coerente", ha aggiunto il ministro Negrescu. La Romania assumerà la presidenza del Consiglio Ue tra il primo gennaio e il 30 giugno 2019. (segue) (Rob)