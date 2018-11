Romania: presidente Iohannis riceve oggi omologo svizzero Berset, focus su relazioni bilaterali e prossima presidenza di turno Ue (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno Dancila ha presentato lo scorso 21 giugno, davanti alla plenaria riunita del Parlamento bicamerale di Bucarest, il documento contenente lo stato del processo di preparazione in funzione della presidenza di turno romena del Consiglio Ue, che inizierà il primo gennaio 2019. "Una delle priorità per la presidenza romena sarà il partenariato orientale, e le aspirazioni europee della Repubblica di Moldova", ha dichiarato Dancila in aula, sottolineando che il periodo di presidenza dell'Ue rappresenterà per la Romania "un'opportunità per dimostrare la capacità di contribuire, tramite una visione politica forte e una capacità amministrativa di rilievo, al rilancio del progetto europeo". "La Romania è pronta ad assumere dal primo gennaio prossimo la presidenza del Consiglio Ue", è il messaggio trasmesso a Bruxelles, anche dal ministro con delega agli Affari Europei Negrescu. (Rob)