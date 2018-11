Repubblica Ceca: direttore Amministrazione finanziaria rassegna dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Amministrazione finanziaria ceca Martin Janecek ha chiesto di terminare il suo incarico a partire dal 27 dicembre 2018. Il ministro delle Finanze Alena Schillerova ha accettato la richiesta di dimissioni. Lo riferisce il ministero delle Finanze ceco con un comunicato ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Janecek è stato recentemente criticato per il comportamento di alcuni suoi sottoposti in merito al controllo del registro elettronico delle transazioni finanziarie (Eet). Janecek, che è a capo dell'Amministrazione finanziaria dalla fine di ottobre 2014, ha detto di aver meditato su questa scelta "per diversi mesi". Non ha comunicato quali siano le sue intenzioni dopo aver terminato l'incarico. Il nome del nuovo direttore dovrebbe essere annunciato entro la fine dell'anno. (Rep)