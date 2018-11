Infrastrutture: ministro siriano Hammoud, con la Russia potremmo costruire nuovo aeroporto di Damasco

- La Siria è interessata a sviluppare l’aeroporto di Damasco o a costruirne uno nuovo in collaborazione con la Russia. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti siriano, Ali Hammoud, in un’intervista all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. "Stiamo collaborando con la parte russa sulla questione dell'ampliamento dell'aeroporto internazionale di Damasco o sulla costruzione di uno nuovo per sostituire quello attuale", ha detto Hammoud, aggiungendo che una società di analisi siriana è stata incaricata di confrontare le due opzioni e la più vantaggiosa sarà scelta in seguito. Il ministro dei trasporti ha poi auspicato che la compagnia aerea russa, Aeroflot Russian Airlines, possa diventare il primo vettore a riprendere i servizi aerei in Siria. "Crediamo che le ragioni per cui questa compagnia ha fermato i voli (in Siria) siano diventate storia: invitiamo l'Aeroflot a tornare in Siria (i voli sono fermi dal 2012) e diventare la prima compagnia internazionale a riprendere il suo lavoro qui", ha detto ancora il ministro, secondo cui sarebbe “naturale” che il primo vettore straniero a riprendere i servizi aerei in Siria appartenga alla Federazione Russa, dopo "l’aiuto" fornito da Mosca a Damasco nel “combattere il terrorismo”. Inoltre il ministro siriano ha aggiunto che la Siria è interessata ad acquistare i nuovi aerei di linea Mc-21 della Russia puntando a diventare primo acquirente. "Abbiamo chiesto all’amichevole parte russa affinché la Siria possa avere il diritto di essere la prima a comprare questi velivoli", ha chiarito Hammoud.(Rum)