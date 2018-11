Tunisia: delegazione del Congresso degli Stati Uniti incontra esponenti Istanza verità e dignità

- Una delegazione del Congresso degli Stati Uniti è giunta in visita in Tunisia per incontrare gli esponenti dell’Istanza della verità e la dignità (Ivd), l’organo incaricato di scoprire la verità sulle violazioni dei diritti umani commesse tra il 1955 e il 2013 in Tunisia. Lo riferisce la stampa tunisina. In un incontro avvenuto ieri la delegazione del Congresso degli Stati Uniti ha espresso il suo interesse per il processo di giustizia in Tunisia, considerando che il paese un modello rispetto agli Stati della regione, come Libia e Siria. Durante l'incontro con il Presidente dell'Ivd, Sihem Ben Sederine, i membri della delegazione hanno chiesto informazioni in merito alle tempistiche per portare a termine il lavoro e l’esistenza del necessario sostegno da parte delle istituzioni statali. Da parte loro, i membri dell'Ivd hanno rassicurato gli esponenti della delegazione del Congresso, sottolineando che l'organismo presenterà il suo rapporto finale e le sue decisioni in tempo. (segue) (Tut)