Tunisia: delegazione del Congresso degli Stati Uniti incontra esponenti Istanza verità e dignità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine maggio l’Ivd ha consegnato i file di due casi importanti al Tribunale di prima istanza di Tunisi. Il primo dossier riguarda le presunte gravi violazioni dei diritti umani e l’omicidio premeditato contro le vittime Anis Farhani, Mohamed Ben Taieb e Kamal Farhani: sono coinvolti sette alti funzionari tunisini, tra cui l'ex presidente Zine El Abidine Ben Ali. Il secondo caso riguarda l’assassinio dello studente Ahmed Amri, leader islamico dell'Accademia degli ingegneri, nel 1991. L'Ivd ha presentato una lista di nomi dei presunti autori di quello che viene definito un “crimine contro l'umanità”: anche qui figura il nome dell’ex presidente Ben Ali. A 81 anni, assente dalla Tunisia da ormai sette, l’ex presidente Ben Ali si troverebbe a Gedda in Arabia Saudita, in un "esilio dorato" come lo definiscono i media tunisini, e condiviso con la moglie Leila, e i due figli Halima e Mohamed, rispettivamente di 22 e 11 anni. Il 14 gennaio del 2011, Zine El Abidine Ben Ali fuggì in Arabia Saudita dopo la rivolta che incrinò definitivamente il suo potere e che aprì la strada alla stagione della primavera araba. Da allora l’ex presidente non mise mai più piede in Tunisia. (Tut)