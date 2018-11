Indonesia: disastro aereo, ministro Trasporti pensa ad aumento tariffe dei voli a basso costo

- L'Indonesia potrebbe rivedere il limite inferiore delle sue tariffe aeree e prendere in considerazione l'aumento dei tassi fissati dai vettori a basso costo: lo ha detto oggi il ministro dei Trasporti Budi Karya Sumadi, secondo cui il presidente Joko Widodo aveva ordinato una revisione di tutte le norme di sicurezza del volo dopo l'incidente di questa settimana di un jet operato dal vettore di linea Lion Air con 189 a bordo. "Secondo i regolamenti, sia internazionali che nostri, (un incidente) come questo non dovrebbe accadere, quindi abbiamo dovuto valutare perché sia successo", ha detto Sumadi in una conferenza stampa. (segue) (Fim)