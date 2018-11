Kosovo: ancora stallo in parlamento su risoluzione dialogo con Serbia (5)

- Nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha invitato i partiti politici a trovare "un linguaggio comune" sul dialogo con Belgrado. "E' incoraggiante vedere la partecipazione dei deputati della maggioranza alla sessione indetta dai parlamentari dell'opposizione", ha osservato Haradinaj auspicando di "trovare un linguaggio comune" sulla base della "volontà di tutelare l'integrità territoriale". Il parlamento del Kosovo svolge oggi una riunione straordinaria per discutere sul dialogo con la Serbia. Come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express", la sessione parlamentare si svolge su richiesta dell'opposizione, in particolare per contestare il ruolo guida nel dialogo assunto dal presidente Hashim Thaci e la sua proposta di modifiche territoriali lungo il confine tra Kosovo e Serbia. (segue) (Kop)