Kosovo: ancora stallo in parlamento su risoluzione dialogo con Serbia (6)

- Su richiesta di 42 deputati, il parlamento di Pristina si è riunito ieri per discutere sull'andamento del dialogo tra Kosovo e Serbia nell'ottica del raggiungimento di una posizione comune. Il presidente del parlamento del Kosovo Kadri Veseli ha rinnovato in precedenza il suo appello ai partiti politici. Scrivendo tramite il proprio profilo Facebook ufficiale, Veseli ha invitato le forze politiche del paese "all'unità" nel dialogo con la Serbia. Secondo il presidente del parlamento kosovaro, l'attuale assenza di una posizione comune tra maggioranza e opposizione sta danneggiando Pristina nel dialogo con Belgrado e "questo status quo non è accettabile per gli Stati Uniti e l'Unione europea". (segue) (Kop)