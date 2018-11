Kosovo: ancora stallo in parlamento su risoluzione dialogo con Serbia (8)

- Il quotidiano "Koha" ha rilevato in precedenza che ad inizio novembre, quando dovrebbe riprendere il dialogo tra Kosovo e Serbia, i partiti dell'opposizione faranno un altro tentativo per tracciare le "linee rosse" per il presidente Hashim Thaci nel dialogo con l'omologo serbo Aleksandar Vucic. Fino ad ora, prosegue il quotidiano kosovaro, i partiti politici del paese non sono stati in grado di trovare una posizione comune da tenere sul dialogo mediato dall'Ue. Il presidente Veseli potrebbe annunciare nei prossimi giorni una nuova riunione parlamentare per decidere una posizione comune che ponga dei limiti precisi e condivisi all'idea di una correzione dei confini serbo-kosovari portata avanti dal presidente Thaci e osteggiata dal governo del premier Ramush Haradinaj. (Kop)